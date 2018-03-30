2018-03-30T15:11:22+03:00
Происшествия

Иномарку стоимостью 6,4 миллиона рублей угнали на юге Москвы

Полиция разыскивает преступников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает преступникаПолиция разыскивает преступникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пятницу, 30 марта, стало известно, что в столичном районе Царицино была угнана иномарка стоимостью более шести миллионов рублей.

В полицию обратился потерпевший, мужчина 1976 года рождения. Он рассказал, что оставил свой автомобиль на стоянке возле торгового центра, однако когда вернулся, его уже не было на месте.

«Он сообщил, что неизвестный с подземной парковки торгового центра на Пролетарском проспекте похитил его автомобиль Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,4 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел еще 28 марта, однако известно о нем стало только теперь. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас полиция разыскивает преступников и угнанный автомобиль, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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