2018-03-30T15:57:20+03:00
Общество

Москвичи могут подарить ненужные книги читальням по всей России

Издания принимают в Центральной деловой библиотеке
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Вместо помойки ненужные сочинения из домашней библиотеки можно вновь отправить на книжную полку. Для этого в столице открылась «Скорая библиотечная помощь». Желающие могут принести «излишки» в Центральную городскую деловую библиотеку (ул. Бориса Галушкина, д. 19, корпус 1, ст. м. «ВДНХ»). Оттуда их передадут в читальни по всей стране, где не хватает книг. Столичные библиотеки тоже начнут делиться книгами своим коллегам из регионов.

Москвичи могут сдавать художественную и познавательную литературу для детей и взрослых, энциклопедии и справочники, произведения русских и зарубежных классиков, научно-популярную литературу, беллетристику. При этом книги должны быть только в хорошем состоянии.

Библиотеки из других городов могут обратиться в Центральную городскую деловую библиотеку Москвы с просьбой отправить им книги. Заявки принимают по телефонам - (495) 683-56-46, (495) 683-56-18, в будни с 9.00 до 18.00 или на электронную почту - mgdb@culture.mos.ru.

Напомним, городские читальни несколько раз в год проводят для москвичей акцию «Списанные книги». На портале списанные-книги.рф вывешивается список изданий, от которых избавляются в книгохранилищах. Желающие могут забронировать нужную литературу, а затем бесплатно забрать. Очередная подобная акция пройдет в июне этого года.

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