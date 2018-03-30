2018-03-30T17:05:21+03:00
Афиша

Фильмы о людях с ментальными особенностями и аутизмом покажут на кинофестивале в Москве

Двухдневный «Фильм Аут Фест» откроется 31 марта в Центре документального кино
Алексей АРХИПОВ
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Именно Любовь Аркус - режиссер, главный редактор журнала «Сеанс» - отобрала фильмы для «Фильм Аут Феста»Именно Любовь Аркус - режиссер, главный редактор журнала «Сеанс» - отобрала фильмы для «Фильм Аут Феста»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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31 марта в Центре документального кино в Музее Москвы начнутся показы художественных и документальных картин, главные герои которых - люди с аутизмом и другими ментальными расстройствами. Откроется фестиваль лентой "Анимированная жизнь" (2016), снятого по бестселлеру обладателя Пулитцеровской премии Рона Саскинда о мальчике-аутисте, который смог обрести голос благодаря мультфильмам.

Также в программе - легендарная американская картина 1967 года «Безумцы из Титиката», почти тридцать лет пролежавшая на полке из-за слишком жестких сцен; документальная комедия "Дина" (2017) о любви двух немолодых людей с синдромом Аспергера, и премьера документального фильма Любови Аркус «Маша.Язык птиц».

Будет показан и другой фильм Аркус - "Антон тут рядом" (2012), впервые громко заявивший в России о проблемах людей, живущих с аутизмом. Спустя год после выхода этого фильма в Петербурге появился единственный в РФ центр социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Именно Любовь Аркус - режиссер, главный редактор журнала «Сеанс» - отобрала фильмы для «Фильм Аут Феста».

Фестиваль организован фондами «Выход», «Обнаженные сердца», “Выход в Петербурге” (центр «Антон тут рядом») и приурочен к международному Дню распространения информации об аутизме 2 апреля. В этот день в столице синим (цветом, символизирующим аутизм) подсветят дома-книжки на Новом Арбате, Манеж и Консерваторию.

Расписание показов и программу смотрите в "Афише"-КП.

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