Через Московское центральное кольцо построят 7 пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 12:33 2018-04-01T12:33:39+03:00

Все они будут введены до 2020 года

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В течение ближайших двух лет в столице построят сразу 7 пешеходных переходов через линии Московского центрального кольца, которое связывает разные части города и станции радиальных линий метро. Об этом в своем Твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже в ближайшее время начнется строительство первого объекта - «моста» для пешеходов. Он свяжет Михалковскую улицу и Старокоптевский переулок в районе станции МЦК «Коптево».

Следом начнут возводить еще 6 надземных пешеходных переходов в разных частях столицы: 2-й Красногвардейский проезд, Шелепихинский тупик, железнодорожная платформа «Тестовская», улица Врубеля, проспект Мира, проезд Подбельского. Места, где они появятся, специалисты определили анализируя запросы со стороны жителей города. Эти «мосты», пообещал мэр, появятся до 2020 года.

Напомним, перевозку пассажиров на МЦК запустили в сентябре 2016 года. Сейчас в этой системе 31 станция. Ежедневно Московским центральным кольцом пользуются более 370 тысяч пассажиров. В течение 2017 года поезда линии перевезли около 100 миллионов человек.