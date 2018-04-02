В Москве прохожему на голову упала керамическая плитка

СЕГОДНЯ 16:57 2018-04-02T16:57:03+03:00

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В Москве прохожему на голову упала стопка керамической плитки. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, примерно в 12:35 в Кучином переулке.

Как сообщил источник в экстренных службах, пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Ему потребовалась экстренная госпитализация. Медики показали ему первую помощь на месте и направили в одну из городских больниц, передает телеканал «360».

Врачи диагностировали у пострадавшего мужчины ушибленную рваную рану теменной и затылочной области справа. О его текущем состоянии здоровья подробностей не сообщается.

По факту происшествия началась проверка, передает сайт «Дни.ру».

Напомним, в конце марта в Лондоне скончалась 29-летняя женщина после того, как на нее упал груз кирпичей, который перемещал строительный кран. Женщина проходила вблизи стройки и случайно оказалась в зон поражения. Почему техника дала сбой, не уточняется. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.