Москву ко Дню космонавтики украсят сотнями плакатов и видеооткрыток

СЕГОДНЯ 12:13 2018-04-03T12:13:12+03:00

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Москву начали украшать ко Дню космонавтики. В городе размещают плакаты с изображениями Юрия Гагарина и космической станции "Салют". Уличные открытки появятся в разных частях города на 300 билбордов и стендов.

Отметим, что на медиафасаде Центрального телеграфа на Тверской улице и на Новом Арбате уже начали транслировать праздничные видеоролики, где прохожие увидят Гагарина, ракету, спутник и космостанцию "Салют". Показы продлятся вплоть до самого праздника — 12 апреля, пишет ФАН.

Сообщается, что поздравления и тематические изображения появятся вдоль вылетных магистралей на 150 билбордах, из них 50 открыток будут на цифровых конструкциях. Помимо этого плакаты появятся и в центре города, но на небольших рекламных конструкциях, а также на автобусных остановках, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, праздник отмечают в России в день первого полета человека в космос – 12 апреля.