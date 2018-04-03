В Москве появились первые комары и первоцветы

СЕГОДНЯ 14:22 2018-04-03T14:22:36+03:00

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Столичные биологи констатируют окончательный приход весны в Москву. Как сообщили в «Мосприроде», в парках и лесах города уже появились первые комары, а на появившихся проталинах завязываются первоцветы.

«К примеру, на полянах в Битцевском лесу за предыдущую неделю снег осел примерно на 20-25 сантиметров, а у стволов деревьев снег полностью растаял. На земле заметили дождевых червей. Их появление поможет прокормиться пернатым, в первую очередь, скворцам», - сообщили в «Мосприроде», отметив, что в Москву уже прилетели трясогузки. Первых пернатых этого подвида, отдохнувших на югах, заметили в районе Измайловского лесопарка.

Специалисты отметили, обильные зимние осадки и задержавшиеся холода сказались на сроках пробуждения первоцветов. Так, мать-и-мачеха, которая обычно цветет уже в конце марта, в этом году начала встречаться только сейчас, например, в Бутово. Другие растения, которым уже пора пробудиться, также запаздывают с цветением.

Кроме того, по словам биологов, слишком длинная в этом году «бабья зима» сказалась и на окрасе диких животных, обитающих в Москве. Многие из них, такие, как белки и зайцы, не спешат сбрасывать зимние шубки и обзаводиться летними.