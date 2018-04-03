Таксисты в Москве пообещали не повышать цены на Пасху

СЕГОДНЯ 13:36 2018-04-03T13:36:09+03:00

Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательство не повышать тарифы на пасхальные праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом сообщили в столичной мэрии

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В предстоящие православные праздники - на Пасху (8 апреля), Красную горку (15 апреля) и Радоницу (17 апреля) - столичные таксисты решили не задирать цены за проезд. По традиции многие прихожане поедут на торжественные службы в храмы, а также на кладбища.

- Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательство не повышать тарифы на пасхальные праздники, - сообщил сегодня, 3 апреля, на заседании президиума правительства столицы заместитель мэра Максим Ликсутов. - Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить свое обещание.

По его словам, весь транспортный комплекс Москвы в Пасху перевезет около 8 миллионов пассажиров, что на 250 тысяч больше, чем в прошлом году.

Напомним, в ночь на воскресенье, 8 апреля, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу до 3.30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту. Метро будет перевозить пассажиров до 2.00 ночи, а МЦК работает в обычном режиме до 1.00 ночи.

Помимо этого, москвичи могут воспользоваться 11 постоянными ночными маршрутами, которые связывают центр с отдаленными районами города. Они курсируют с интервалом 15 - 30 минут.

КСТАТИ

Как будет работать метро и общественный транспорт на Пасху-2018 в Москве

Во вторник, 3 апреля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили работу городского транспорта в дни пасхальных праздников.

- Скоро главный христианский праздник - Воскресенье Христово, - сказал мэр Сергей Собянин. - Сотни тысяч москвичей придут в православные храмы. Прошу доложить, как в эти дни будет работать городской транспорт (подробности)