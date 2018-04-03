Серийного домушника задержали в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:02 2018-04-03T14:02:40+03:00

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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Протвине уроженца Средней Азии. Мужчина подозревается в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД России.

Полицейские установили, что злоумышленник с помощью отмычек взламывал входные двери квартир в регионе, незаконно проникал в помещения и забирал с собой ценные вещи, ювелирные украшения и наличные деньги, которые мог найти.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личность вора и задержать его в квартире по месту временного проживания. При обыске у него были найдены и изъяты инструменты, используемые при совершении преступлений, а также часть похищенного имущества.

В настоящее время установлена причастность домушника к совершению 15 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено по статье «Кража», преступнику грозит до шести лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».