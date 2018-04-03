Благоустройство около главного входа ВДНХ: Фруктовые аллеи, пешеходные дорожки и новые парковки

СЕГОДНЯ 14:51 2018-04-03T14:51:17+03:00

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В ближайшие недели в столице начнется очередная «волна» благоустройства улиц и площадей. Большой ремонт устроят в том числе и на площади перед главным входом ВДНХ. Голосование по этому проекту сейчас проводится в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru).

Рядом с аркой главного входа ВДНХ благоустроят территорию площадью 26 гектаров. В нее входят соседние Продольный, 1-й и 2-й Поперечный, а также Останкинский проезды.

Тротуары оденут в серый гранит с «островками» из темной плитки. Везде поставят скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, высадят новые газоны и аллеи. Площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев - черемуха, декоративные яблони и груши, рябины, клены, липы.

Для пешеходов обустроят широкие прогулочные дорожки в 1-м и 2-м Поперечных проездах. На дороге откроют выделенные полосы для общественного транспорта. А в Останкинском проезде и на некоторых участках в Продольном проезде сузят проезжую часть. Здесь появятся новые переходы и «островки безопасности» для прохожих. После благоустройства около ВДНХ разместят парковку более чем на 1800 машин.