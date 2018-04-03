Рабочий ограбил под Москвой дом на миллион рублей во время ремонта

СЕГОДНЯ 17:33 2018-04-03T17:33:13+03:00

Ему грозит до 5 лет тюремного заключения

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В Подмосковье рабочий, делавший ремонт в частном доме, ограбил владельца на миллион рублей. Инцидент произошел в деревне Глухово под Рузой.

В полицию обратился сам хозяин дома, москвич. Он рассказал, что нанял рабочего делать ремонт у себя на даче, а сам отправился в город по делам. Однако когда он приехал в загородный дом, то обнаружил пропажу некоторых дорогостоящих вещей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Рузскому городскому округу.

«У жителя Москвы похитили кухонный гарнитур из массива ценных пород дерева, водонагреватель и два нагревательных котла», – цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция осмотрела место преступления и обнаружила в доме отпечатки пальцев вора и следы перчаток. Сотрудники полиции подозревают местного жителя 38-ми лет, уроженца Молдавии.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет за воровство.