Рабочий ограбил под Москвой дом на миллион рублей во время ремонта
В Подмосковье рабочий, делавший ремонт в частном доме, ограбил владельца на миллион рублей. Инцидент произошел в деревне Глухово под Рузой.
В полицию обратился сам хозяин дома, москвич. Он рассказал, что нанял рабочего делать ремонт у себя на даче, а сам отправился в город по делам. Однако когда он приехал в загородный дом, то обнаружил пропажу некоторых дорогостоящих вещей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Рузскому городскому округу.
«У жителя Москвы похитили кухонный гарнитур из массива ценных пород дерева, водонагреватель и два нагревательных котла», – цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полиция осмотрела место преступления и обнаружила в доме отпечатки пальцев вора и следы перчаток. Сотрудники полиции подозревают местного жителя 38-ми лет, уроженца Молдавии.
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет за воровство.