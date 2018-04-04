2018-04-04T09:17:58+03:00
Дом. Семья

Белогрудые ежи Московского зоопарка вышли из спячки

Увидеть животных в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России»
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белогрудые ежи, как медведи, на зиму впадают в спячку.Белогрудые ежи, как медведи, на зиму впадают в спячку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи. Они просыпаются по весне с потеплением, как медведи, которые, кстати, все еще спят. Увидеть белогрудых ежей можно в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России». Об этом сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму», - говорит Акулова.

Ежи наиболее активны ночью, поэтому для них соорудили в павильоне искусственные сумерки. Однако на экспозиции можно увидеть зверька и при свете дня, пишет новостное агентство "Москва".

Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири на лесных опушках, окраинах полей, берегах каналов и оврагов. Встречаются ежи и в парках, дачных участках, неподалеку от жилищ человека.

Первыми в Московском зоопарке весну встретили тушканчики. Они также находятся в павильоне «Ночной мир», сообщает сайт kp.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве открылся сезон летних веранд
Рабочий ограбил под Москвой дом на миллион рублей во время ремонта
Москвичи могут подарить свои ненужные гаджеты пенсионерам и многодетным семьям
Благоустройство около главного входа ВДНХ: Фруктовые аллеи, пешеходные дорожки и новые парковки
В Москве появились первые комары и первоцветы
Серийного домушника задержали в Подмосковье
Таксисты в Москве пообещали не повышать цены на Пасху
Москву ко Дню космонавтики украсят сотнями плакатов и видеооткрыток
В поликлиниках столицы пожилых москвичей прикрепляют к персональному доктору
В московских судах бесспорные дела доверят искусственному интеллекту
В Москве прохожему на голову упала керамическая плитка
Москвичам начали сообщать первые итоги онкологического скрининга
Через Московское центральное кольцо построят 7 пешеходных переходов