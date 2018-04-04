Белогрудые ежи Московского зоопарка вышли из спячки

СЕГОДНЯ 08:55 2018-04-04T09:17:58+03:00

Белогрудые ежи, как медведи, на зиму впадают в спячку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увидеть животных в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России»

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В Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи. Они просыпаются по весне с потеплением, как медведи, которые, кстати, все еще спят. Увидеть белогрудых ежей можно в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России». Об этом сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму», - говорит Акулова.

Ежи наиболее активны ночью, поэтому для них соорудили в павильоне искусственные сумерки. Однако на экспозиции можно увидеть зверька и при свете дня, пишет новостное агентство "Москва".

Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири на лесных опушках, окраинах полей, берегах каналов и оврагов. Встречаются ежи и в парках, дачных участках, неподалеку от жилищ человека.

Первыми в Московском зоопарке весну встретили тушканчики. Они также находятся в павильоне «Ночной мир», сообщает сайт kp.ru.