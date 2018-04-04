2018-04-04T13:48:05+03:00
Происшествия

Мошенник угнал свою же машину у нового владельца в Москве

Полиция задержала вора
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция разыскивает угонщикаПолиция разыскивает угонщикаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В центре Москвы неизвестный угнал дорогостоящий автомобиль. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту угона Toyota RAV 4.

В полицию поступило сообщение от приезжего мужчины о том, что у него украли машину. По его словам, они прилетел в Москву из Краснодара специально, чтобы приобрести указанный автомобиль. Он встретился с владельцем, посмотрел машину, его все устроило и он согласился ее приобрести. Мужчин заплатил по договору 1 255 000 рублей, получил ключи и документы от машины и отправился домой.

Однако вскоре ему позвонил прежний владелец машины и сообщил, что по ошибке вместо второго комплекта ключей отдал ему ключи от другой своей машины и попросил их вернуть.

Краснодарец согласился на встречу, приехал на станцию метро «Улица 1905 года» и отправился на встречу. Но продавец машины не приехал. Сначала он сказал, что опаздывает на 20 минут, а затем перестал брать трубки.

Когда же пострадавший решил вернуться к машине, он не обнаружил ее на месте и отправился в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают машину и угонщика, передает телеканал «360».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Домодедово грабители похитили 30 тонн топлива на 1,5 млн рублей
В транспортном узле «Щелковский» откроют подземную автостоянку
Москвичи проголосовали за новшества в столичных поликлиниках
В столице началась промывка дорог и тротуаров
В Москве готовят водосточные сети к весеннему паводку
В Москве проектируется более 180 километров метро
В Москве 22 светофора на пешеходных переходах изменили режим
Белогрудые ежи Московского зоопарка вышли из спячки
В Москве открылся сезон летних веранд
Рабочий ограбил под Москвой дом на миллион рублей во время ремонта
Москвичи могут подарить свои ненужные гаджеты пенсионерам и многодетным семьям
Благоустройство около главного входа ВДНХ: Фруктовые аллеи, пешеходные дорожки и новые парковки
В Москве появились первые комары и первоцветы
Серийного домушника задержали в Подмосковье
Таксисты в Москве пообещали не повышать цены на Пасху
Москву ко Дню космонавтики украсят сотнями плакатов и видеооткрыток
В поликлиниках столицы пожилых москвичей прикрепляют к персональному доктору
В московских судах бесспорные дела доверят искусственному интеллекту
В Москве прохожему на голову упала керамическая плитка
Москвичам начали сообщать первые итоги онкологического скрининга
Через Московское центральное кольцо построят 7 пешеходных переходов