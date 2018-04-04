Мошенник угнал свою же машину у нового владельца в Москве

СЕГОДНЯ 13:47 2018-04-04T13:48:05+03:00

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В центре Москвы неизвестный угнал дорогостоящий автомобиль. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту угона Toyota RAV 4.

В полицию поступило сообщение от приезжего мужчины о том, что у него украли машину. По его словам, они прилетел в Москву из Краснодара специально, чтобы приобрести указанный автомобиль. Он встретился с владельцем, посмотрел машину, его все устроило и он согласился ее приобрести. Мужчин заплатил по договору 1 255 000 рублей, получил ключи и документы от машины и отправился домой.

Однако вскоре ему позвонил прежний владелец машины и сообщил, что по ошибке вместо второго комплекта ключей отдал ему ключи от другой своей машины и попросил их вернуть.

Краснодарец согласился на встречу, приехал на станцию метро «Улица 1905 года» и отправился на встречу. Но продавец машины не приехал. Сначала он сказал, что опаздывает на 20 минут, а затем перестал брать трубки.

Когда же пострадавший решил вернуться к машине, он не обнаружил ее на месте и отправился в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают машину и угонщика, передает телеканал «360».