Новый грузовой терминал открылся в «Шереметьево»
В московском аэропорту «Шереметьево» открылся второй грузовой терминал. Строительство этого корпуса велось с прошлого года. Теперь терминал может принимать более 380 тысяч тонн грузов.
Сообщается, что в аэропорт поступают и обрабатываются предметы разного типа и габаритов. А для экономии времени и большего удобства почти вся работа здесь автоматизирована.
Примечательно, что в скором времени руководство аэропорта планирует расширяться и построить дополнительный, третий грузовой терминал.
«Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года», - цитирует слова генерального директора грузового терминала Владимира Федоренко телеканал «360».
Таким образом новый грузовой корпус может появиться к 2020 году.