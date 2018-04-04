2018-04-04T17:32:26+03:00
Москва

Новый грузовой терминал открылся в «Шереметьево»

Он будет принимать и обрабатывать более 380 тысяч тонн грузов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В столичном аэропорту открылся новый терминалВ столичном аэропорту открылся новый терминалФото: Татьяна Коркина
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В московском аэропорту «Шереметьево» открылся второй грузовой терминал. Строительство этого корпуса велось с прошлого года. Теперь терминал может принимать более 380 тысяч тонн грузов.

Сообщается, что в аэропорт поступают и обрабатываются предметы разного типа и габаритов. А для экономии времени и большего удобства почти вся работа здесь автоматизирована.

Примечательно, что в скором времени руководство аэропорта планирует расширяться и построить дополнительный, третий грузовой терминал.

«Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года», - цитирует слова генерального директора грузового терминала Владимира Федоренко телеканал «360».

Таким образом новый грузовой корпус может появиться к 2020 году.

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