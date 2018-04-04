Собянин: «Проверка безопасности во всех торговых центрах в Москве завершится в течение десяти дней»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-04-04T20:15:36+03:00

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Сегодня, 4 апреля, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города (mos.ru). По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Обычно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 40 основных вопросов.

Сегодня разговор начался с главной темы – с безопасности в торговых центрах.

- Приношу соболезнования родным и близким погибшего на пожаре, - сказал Сергей Собянин. - Хочу поблагодарить спасателей, которые за считанные минуты приехали, отсекли огонь и не допустили большого количества жертв. Спасатели сработали на «отлично». К сожалению, от пожаров мы не застрахованы, но главное - чтобы вовремя принимались необходимые меры. Сейчас проводится проверка всех торговых центров столицы, особенно тех, где часто бывают дети. В течение десяти дней эти проверки закончатся. Потом мы поставим торговые центры на контроль.

- Конечно, нужно продолжать работу с самостроем, - отметил мэр. - Вы знаете, что за последние годы мы снесли сотни зданий, который стояли на коммуникациях. Случись что, отвечать властям, тем, кто контролирует безопасность. Поэтому мы продолжим эту работу.

Напомним, сегодня, 4 апреля, около 12.30 начался пожар в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы (ул. Малая Семеновская, д. 28). Огонь охватил площадь примерно в 80 квадратных метров на шестом, последнем, этаже торгового центра. Из здания эвакуировали около 600 человек, еще 20 спасли пожарные. Один человек погиб. Пострадали шесть пожарных.

Одним из масштабных и трагических за последние годы стал недавний пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В воскресенье, 25 марта, около 16.00 огонь разгорелся на последнем, четвертом этаже центра рядом с кинотеатрами и детской развлекательной зоной. В это время в здании находилось около полутора тысяч посетителей. Среди них было много семей с детьми, пришедшими отмечать начало школьных каникул. Пожарные боролись с огненной стихией 19 часов. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.