2018-04-04T20:36:29+03:00
Общество

Собянин: «Строительство крупных дорожных магистралей в Москве подходит к концу»

В прямом телеэфире москвичи задают вопросы мэру столицы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 4 апреля, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Первым вопросом сейчас стала тема безопасности в торговых центрах. Мэр прокомментировал случившийся сегодня пожар в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. По его словам, проверки всех торговых центров столицы завершатся в течение десяти дней.

Москвичей больше всего волнует также транспорт, в частности, дороги. Несколько вопросов на эту тему сегодня прозвучали в эфире. В частности, жителей интересует, когда закончится реконструкция и стройка автодорог.

- Строительство крупных дорожных магистралей подходит в городе к концу, - сказал Сергей Собянин. - Базовая дорожная сеть будет построена в ближайшие четыре - пять лет. Все остальное будем возводить локально.

По словам мэра, нужно объединить все проекты по строительству метро, дорог и скоростных маршрутов.

- Мы хотим синхронизировать транспортные проекты, - сказал Сергей Собянин. - Метро, Центральные диаметры, хордовые сообщения автодорог – это все мега-проекты. Помимо наших проектов, еще реализуются и федеральные, такие, как ЦКАД. Теперь, понимая основные стройки, важно их объединить.

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