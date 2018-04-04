Собянин: «График модульных каникул школьников обсудим в ближайшее время»

СЕГОДНЯ 21:05 2018-04-04T21:06:02+03:00

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Сегодня, 4 апреля, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Среди первых тем сейчас были безопасность в торговых центрах и строительство автодорог.

Во время эфира к мэру обратились родители учеников столичных школ. «Мы просим изменить график модульных каникул на следующий год, - написала Собянину по электронной почте москвичка Татьяна. - Сроки каникул были сильно сокращены. Тем более, странно и очень неудобно, что каникулы начинаются в середине рабочей недели. Просим вас установить на постоянной основе график таким, каким он был раньше».

- Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз в большей степени попадают на каникулярные дни в графике 2018 – 2019 учебного года, - сказал мэр. – Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос. Думаю, мы найдем правильное решение, которое устроит родителей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что со следующего учебного года в московских школах, где учатся не по четвертям, а по триместрам, то есть так называемыми модулями, весенние и осенние каникулы планировалось урезать с семи до пяти дней. Такое распоряжение директора столичных школ получили из департамента образования Москвы. Многие родители выступили против этого решения.