Быстрей на 17 минут меня на метро довезут

4 Апр 22:39 2018-04-04T22:39:48+03:00

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Пел когда-то Валерий Сюткин и мы вместе с ним про «42 минуты под землей». Но с каждым годом станций в Московском метрополитене все больше, а время в пути все меньше. Подсчитали, как открытые 22 марта на Люблинско-Дмитровской линии «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» разгрузили соседние станции.

- До открытия трех новых станций «Петровско-Разумовской» (была конечной. - Ред.) пользовалось более 70 тысяч пассажиров в будний день, после - менее 40 тысяч человек. Пассажиропоток перераспределился на «Верхние Лихоборы», «Окружную» и «Селигерскую», - цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова сайт mos.ru.

Раньше из Бескудниковского района до станции «Петровско-Разумовская» нужно было добираться наземным транспортом, это занимало 20 - 25 минут. Теперь у жителей района есть метро, а путь от «Селигерской» до «Петровско-Разумовской» всего восемь минут.

Стало удобнее добираться от станции столичной подземки «Окружная» до одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). Также улучшилась транспортная ситуация в районах Западное и Восточное Дегунино.