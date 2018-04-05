В центре Москвы археологи нашли белокаменные надгробия 16 века

СЕГОДНЯ 10:50 2018-04-05T10:50:36+03:00

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Очередные находки оказались в руках археологов в центре столицы. Как сообщают в Правительстве Москвы, при перекладке коммуникаций в районе дома №5 строение 1 в Малом Златоустинском переулке специалисты наткнулись на старинные надгробия, которые датируются 16-17 веками, а также белоглиняный сосуд и чернолощеный чайник. Именно на этом месте 120 лет назад еще располагался Златоустовский монастырь.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, глубина, на которой нашли артефакты, была почти полтора метра. Специалисты, обнаружившие блоки, определили, что это надгробия 16-17 веков.

Также Емельянов заявил, что в ближайшем будущем в центре Москвы вполне возможно появится музей подобных находок под открытым небом. По-научному он называется лапидарием (экспозиция камней, плит и надгробий, на которой сохранились фрагменты старинной письменности).

На официальномм сайте Правительства Москвы отмечается, что в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи уже находили 23 подобных надгробия. 16 из них сохранились фрагментами. Кроме этого, несколько лет назад там же специалисты подняли из земли 4 саркофага и 3 крышки от них.