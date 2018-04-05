В центре Москвы обнаружили старинные артефакты и надгробия

СЕГОДНЯ 11:31 2018-04-05T11:31:20+03:00

В городе могут организовать экспозицию старинных предметов под открытым небом

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Московские археологи обнаружили в Малом Златоустинском переулке в центре столицы белокаменные надгробия XVI–XVII веков. Кроме того при раскопках здесь так же были найдены различные старинные артефакты. Все находки были сделаны на месте старинного Златоустинского храма, который находился там до начала XX века.

«На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника», - приводит слова главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что все артефакты были обнаружены во время перекладки коммуникаций в траншее на глубине 1,3 метра.

Емельянов отметил, что находки обязательно будут включены в экспозиции выставок, не исключено, что артефакты будут представлены под открытым небом, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, что ранее в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли сразу 23 надгробия, а также четыре саркофага и три крышки от них.