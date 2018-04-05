2018-04-05T13:29:43+03:00
Происшествия

Организаторов азартных игр задержали в Подмосковье

Нарушители проводили турниры по покеру
Юлия ЩЕРБАКОВА
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По данным сотрудников полиции, преступники организовали покерный клуб в нежилом здании в поселке ПригородныйПо данным сотрудников полиции, преступники организовали покерный клуб в нежилом здании в поселке ПригородныйФото: скриншот видео
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Группу организаторов азартных игр задержали в подмосковном Орехово-Зуеве. Нарушители незаконно проводили турниры по покеру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД России.

По данным сотрудников полиции, преступники организовали покерный клуб в нежилом здании в поселке Пригородный. Организация работала под видом кафе, преимущественно в ночное время. При этом доступ к игре имели только постоянные клиенты заведения.

Помимо этого злоумышленники разместили игровой автомат в помещении магазина на улице Володарского, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В итоге, полиция установила личности и задержала 57-летнего уроженца Закавказья и его 27-летнего сына, а также двух активных участников группы в возрасте 31 года и 54 лет. Сейчас трое из них находятся под подпиской о невыезде и еще один — под домашним арестом, передает телеканал «360».

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