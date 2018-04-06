2018-04-06T12:28:45+03:00
Звезды

Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов

Первую подборку анимации покажут 8 апреля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Всего запланировано 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждомВсего запланировано 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждомФото: Алексей ФОКИН
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Кинотеатры "Москино" и киностудия "Союзмультфильм" запускают совместный проект для детей "Союзмульткино". В рамках этого сотрудничества в городских учреждениях ежемесячно будут проходить показы мультфильмов для маленьких зрителей.

Отмечается, что первая серия мультфильмов под названием «Мама-цапля» будут проходит в кинотеатрах с 8 по 29 апреля. Показы анимационных фильмов будут проходить в кинотеатрах: "Вымпел", "Космос", "Березка", "Искра", "Полет", "Юность" и "Тула". Всего запланировано 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждом, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

"Мы заключили соглашение с "Союзмультфильмом", и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы – показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные", – заявили в пресс-службе "Москино".

В первый цикл мультфильмов войдут и современные картины, в том числе "Мама-цапля" 2015 года выпуска, и "Хочу жить в зоопарке" 2017 года.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/06042018/29615?utm_source=CopyBuf

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