В Подмосковье задержали троих мужчин, напавших на школьника

СЕГОДНЯ 12:34 2018-04-06T12:34:06+03:00

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Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на школьника в Ногинске. Ими оказались местные жители.

Преступники были задержаны в момент передачи денег. Кроме того, по версии следствия, подозреваемые угрожали подростку предметом, похожим на пистолет, увезли его на автомобиле, похитили мобильный телефон и зарядное устройство. Мужчины запугали школьника и потребовали определенную сумму денег. На передачи этих тридцати тысяч рублей грабители и попались, передает телеканал «360».

На мужчин завели уголовные дела по ст. 162 «Разбой» и ст. 163 «Вымогательство» УК РФ. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время один из задержанных заключен под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».