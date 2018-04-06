2018-04-06T16:42:50+03:00
Москва

Вестибюль станции метро «Кутузовская» закроют до мая 2018 года

Также поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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С понедельника, 9 апреля, для ремонта закроют северный вестибюль "Кутузовской" и платформу по первому пути. ФОТО АГН МоскваС понедельника, 9 апреля, для ремонта закроют северный вестибюль "Кутузовской" и платформу по первому пути. ФОТО АГН Москва
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Временные неудобства придется перетерпеть пассажирам станции «Кутузовская» Филевской линии. С понедельника, 9 апреля, для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути. Как объяснили в столичном метро, к началу лета все работы будут завершены.

- Поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров, - сообщили в Московском метрополитене. - Поезда, следующие в центр, будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.

А как же пересадка с поездов метро на «Ласточки» МЦК? Она сохранится, для перехода нужно будет воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской». А как попасть на станцию «Кутузовская» из центра? Необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Конечно, такой маневр займет дополнительное время — около 10 минут. Стоит это учитывать при планировании времени в пути.

Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

Кстати, ремонтные работы ведутся также на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская» Филевской линии. Реконструкция позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы и главное - сократить интервалы движения поездов с 4 до 3 минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час.

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