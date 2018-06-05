2018-06-05T11:58:28+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии сбитых в Домодедово подростках

Все трое госпитализированы после ДТП
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи госпитализировали пострадавших подростковВрачи госпитализировали пострадавших подростковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Состояние трех подростков, госпитализированных после аварии в Домодедово, оценивается как средней степени тяжести. Одному из молодых людей предстоит операция. Об этом рассказала мать пострадавшего.

«Пострадал мой сын и двое его друзей. Сначала сделали всем рентген. У одного из ребят двойной перелом ноги, у другого – рассечена голова. У сына перелом со смещением и тоже рассечена голова. Ему нужно делать операцию на колене», – цитирует слова мамы одного из сбитых подростков интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Авария произошла на пересечении Каширского шоссе и Кутузовского проезда в городском округе Домодедово. Здесь в ДТП попали два легковых автомобиля, при этом, уходя от столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила трех молодых людей.

Прохожие оказали подросткам первую помощи и вызвали врачей. Всех пострадавших госпитализировали, по факту происшествия проводится проверка, передает телеканал «360».

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