2018-06-05T13:11:07+03:00
Происшествия

В Подмосковье мигранты угнали иномарку за 2 млн рублей

Полиция задержала угонщиков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступниковПолиция задержала преступниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полиция задержала трех мигрантов, которые угнали дорогостоящую иномарку в Подмосковье. Похитителей удалось поймать в поселке Быково подмосковного Подольска. Задержанными оказались уроженцы ближнего зарубежья. Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Как сообщили в региональном главке, злоумышленники похитили автомобиль ночью. Для вскрытия замков и запуска двигателя они использовали специальное оборудование. Угонщикам удалось незаметно скрыться с места преступления, однако во время перегона автомобиля полиции удалось задержать их, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые находятся под арестом, пишет сайт «Дни.ру».

Добавим, что автомобильные кражи в регионе — не редкость. Так, ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе четыре мигранта похитили иномарку за 3,5 миллиона рублей.

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