В Подмосковье мигранты угнали иномарку за 2 млн рублей
Полиция задержала трех мигрантов, которые угнали дорогостоящую иномарку в Подмосковье. Похитителей удалось поймать в поселке Быково подмосковного Подольска. Задержанными оказались уроженцы ближнего зарубежья. Об этом рассказали в областном управлении полиции.
Как сообщили в региональном главке, злоумышленники похитили автомобиль ночью. Для вскрытия замков и запуска двигателя они использовали специальное оборудование. Угонщикам удалось незаметно скрыться с места преступления, однако во время перегона автомобиля полиции удалось задержать их, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые находятся под арестом, пишет сайт «Дни.ру».
Добавим, что автомобильные кражи в регионе — не редкость. Так, ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе четыре мигранта похитили иномарку за 3,5 миллиона рублей.