В Москве в два раза ускорят выделенки

6 Июнь 14:38 2018-06-06T14:38:56+03:00

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На столичных дорогах скоро поедем с ветерком по выделенным полосам. Их собираются ускорить примерно в два раза за счет новой специальной разметки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Теперь в самых пробочных местах обозначение выделенки сделают понятнее для водителей. Полосу общественного транспорта отделят от остальной проезжей части рисунком-«буфером» из дорожной разметки. При этом полос для машин меньше не станет, но ширину немного подрежут. Новшество коснется 79 маршрутов наземки, по которым ежедневно ездят более 300 тысяч пассажиров.

Новая дорожная разметка и знаки уже появились на 50 километрах выделенных полос. Среди них - Ленинградское и Каширское шоссе, Нижегородская улица, проспект Мира и некоторые участки в центре города. Кроме того, новые выделенки сразу с разметкой-«буфером» впервые в этом году откроют на улице Академика Королева, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах.