В Домодедово обнаружили авиабомбу времен ВОВ
В подмосковном Домодедово при строительстве взлетно-посадочной полосы была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Находку сделали строители в районе села Добрыниха. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.
«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Домодедово в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение, что при проведении земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы обнаружен боеприпас времен ВОВ (авиабомба)», - говорится в сообщении ведомства.
К месту находки были вызваны спасатели. Однако в ходе исследования снаряда выяснилось, что на сегодняшний день авиабомба уже не представляла опасности. Пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На месте обнаружения боеприпаса была выставлена, чтобы при проведении работ ничто не пострадал. После чего саперы искусно уничтожили снаряд, передает сайт «Дни.ру».