2018-06-07T13:28:35+03:00
Москва

В Домодедово обнаружили авиабомбу времен ВОВ

Специалисты изъяли и уничтожили опасный снаряд
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Специалисты изъяли и уничтожили авиабомбуСпециалисты изъяли и уничтожили авиабомбуФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В подмосковном Домодедово при строительстве взлетно-посадочной полосы была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Находку сделали строители в районе села Добрыниха. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Домодедово в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение, что при проведении земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы обнаружен боеприпас времен ВОВ (авиабомба)», - говорится в сообщении ведомства.

К месту находки были вызваны спасатели. Однако в ходе исследования снаряда выяснилось, что на сегодняшний день авиабомба уже не представляла опасности. Пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На месте обнаружения боеприпаса была выставлена, чтобы при проведении работ ничто не пострадал. После чего саперы искусно уничтожили снаряд, передает сайт «Дни.ру».

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