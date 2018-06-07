2018-06-07T17:47:32+03:00
Общество

День России принесет в Москву тепло

Температура воздуха прогреется до 24 градусов
Александра БУРОВА
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Долгожданное потепление ждёт москвичей на День РоссииДолгожданное потепление ждёт москвичей на День РоссииФото: Андрей ЗАМАХИН
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Похоже, москвичи дождались долгожданной компенсации за холодное начало лета. Потепление придёт в столицу в праздничные дни. Воздух прогреется до 24 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

11 июня температура достигнет 19 градусов, а 12 числа – 24 градусов, но всё равно синоптики не исключают местами небольшие осадки.

Также на сайте Гидрометцентра России сообщается, что холодная погода сохранится до конца недели, столбик термометра не поднимется выше отметки в 17 градусов. Возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра до 19 метров в секунду.Так, 8 и 9 июня температура днём ожидается 18 градусов, а ночью она опустится до 6-8 градусов.

Приблизительно такой же температурный фон сохранится в эти дни и в Московской области.

Напомним, что такой холод принёс в столицу, по данным гидрометцентра России, циклон из Скандинавии. Вместе с которым на москвичей обрушились и ураганные порывы.

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