В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов
В Москве у уличных фотографов изъяли четырех сов. Власти действовали по наводке москвичей, которые обратившись на общегородскую «горячую линию» пожаловались, что в Камергерском переулке всем прохожим предлагают сфотографироваться с редкими птицами.
В ответ на жалобы инспекторы департамента природопользования столицы провели проверку и установили, что у владельцев птиц нет никаких документов на их содержание. В результате, у уличных фотографов были изъяты четыре ушастые совы, которые охраняются международной Конвенцией «СИТЕС», передает сетевое издание m24.ru.
По факту происшествия возбуждено административное дело. Стражи порядка проводят расследование.
Сами совы направлены в центр передержки диких животных. Ветеринары сразу осмотрели редких птиц и признали их состояние удовлетворительным, передает телеканал «360».