2018-06-08T12:58:20+03:00
Москва

В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов

Прохожим предлагали делать с птицами платные снимки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве у уличных фотографов изъяли совВ Москве у уличных фотографов изъяли совФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Москве у уличных фотографов изъяли четырех сов. Власти действовали по наводке москвичей, которые обратившись на общегородскую «горячую линию» пожаловались, что в Камергерском переулке всем прохожим предлагают сфотографироваться с редкими птицами.

В ответ на жалобы инспекторы департамента природопользования столицы провели проверку и установили, что у владельцев птиц нет никаких документов на их содержание. В результате, у уличных фотографов были изъяты четыре ушастые совы, которые охраняются международной Конвенцией «СИТЕС», передает сетевое издание m24.ru.

По факту происшествия возбуждено административное дело. Стражи порядка проводят расследование.

Сами совы направлены в центр передержки диких животных. Ветеринары сразу осмотрели редких птиц и признали их состояние удовлетворительным, передает телеканал «360».

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