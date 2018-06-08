Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-08T18:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвичам придётся ненадолго отодвинуть свои мечты о летних вещах и укутаться потеплее. Лето решило отыграться холодной погодой за тёплый май.

Росгидрометцентр сообщает о резком похолодании в ночные и утренние часы в субботу 9 июня. Местами ожидаются заморозки в воздухе до - 2 градусов, также синоптики прогнозируют переменная облачность и местами кратковременные осадки.

МЧС России рекомендует москвичам быть внимательными и осторожными. Остерегаться шатких конструкций. А в случае необходимости звонить по телефону 101.

Напомним, что 8 июня в пятницу вечером местами ожидаются осадки, а также усиление западного ветра с порывами до 19 метров в секунду.

Только расстраиваться москвичам не нужно, ведь тепло обещает вернуться в столицу уже во вторник 12 июня. В День России температура воздуха прогреется до 24 градусов.