2018-06-08T18:15:42+03:00
Общество

Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве

Местами ожидаются заморозки до - 2 градусов
Александра БУРОВА
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9 июня ожидаются заморозки до -2 градусов9 июня ожидаются заморозки до -2 градусовФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Москвичам придётся ненадолго отодвинуть свои мечты о летних вещах и укутаться потеплее. Лето решило отыграться холодной погодой за тёплый май.

Росгидрометцентр сообщает о резком похолодании в ночные и утренние часы в субботу 9 июня. Местами ожидаются заморозки в воздухе до - 2 градусов, также синоптики прогнозируют переменная облачность и местами кратковременные осадки.

МЧС России рекомендует москвичам быть внимательными и осторожными. Остерегаться шатких конструкций. А в случае необходимости звонить по телефону 101.

Напомним, что 8 июня в пятницу вечером местами ожидаются осадки, а также усиление западного ветра с порывами до 19 метров в секунду.

Только расстраиваться москвичам не нужно, ведь тепло обещает вернуться в столицу уже во вторник 12 июня. В День России температура воздуха прогреется до 24 градусов.

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