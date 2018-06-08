2018-06-08T18:54:41+03:00
Общество

Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»

Банк ВТБ передал в дар клинике новое оборудование и устроил праздник для детей
Ксения БОГДАНОВА
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В гости к пациентам московской Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского приехали герои передачи "Спокойной ночи, малыши!". Фото: Дмитрий БАБУШКИН.В гости к пациентам московской Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского приехали герои передачи "Спокойной ночи, малыши!". Фото: Дмитрий БАБУШКИН.
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Всероссийская благотворительная акция «Мир без слез» Банка ВТБ прошла 7 июня в московской Детской городской клинической больнице №9 имени Сперанского. Больница получила в дар видеоэндоскопическое оборудование для отделения новорожденных стоимостью 3,7 млн. руб. Для маленьких пациентов этот день превратился в веселый праздник: к ним приехали герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша и Филя.

По словам главврача Анатолия Корсунского, в прошлом году в больнице появилась служба хирургической помощи новорожденным с тяжелыми заболеваниями и пороками развития. Новое оборудование поможет спасать жизни малышей, в том числе недоношенных детей.

- Уже 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении медицинского оборудования, - рассказал об акции «Мир без слез» вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - В этом году на оказание финансовой помощи ВТБ выделил более 40 млн. рублей.

В Москве акция пройдет еще в трех больницах, всего же помощь придет в 21 город России.

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