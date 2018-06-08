Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»
Всероссийская благотворительная акция «Мир без слез» Банка ВТБ прошла 7 июня в московской Детской городской клинической больнице №9 имени Сперанского. Больница получила в дар видеоэндоскопическое оборудование для отделения новорожденных стоимостью 3,7 млн. руб. Для маленьких пациентов этот день превратился в веселый праздник: к ним приехали герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша и Филя.
По словам главврача Анатолия Корсунского, в прошлом году в больнице появилась служба хирургической помощи новорожденным с тяжелыми заболеваниями и пороками развития. Новое оборудование поможет спасать жизни малышей, в том числе недоношенных детей.
- Уже 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении медицинского оборудования, - рассказал об акции «Мир без слез» вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - В этом году на оказание финансовой помощи ВТБ выделил более 40 млн. рублей.
В Москве акция пройдет еще в трех больницах, всего же помощь придет в 21 город России.