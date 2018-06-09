Во время ЧМ-2018 у въездов в Москву будут дежурить резервные автобусы

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-09T13:59:10+03:00

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У въездов в столицу во время чемпионата мира по футболу будут дежурить резервные автобусы. Это связано с тем, что в период с 1 июня по 17 июля в город может попасть только легальный транспорт с регулярных маршрутов.

Отмечается, что с первого дня лета на 62 въездах в Москву установлены посты ДПС, сотрудники которых обязаны проверять автобусы из других регионов. При этом транспортные средства должны будут подавать уведомления о поездке в Москву на официальном сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу за 48 часов до прибытия. Кроме того, в город смогут въехать те автобусы, которые будут иметь специальный пропуск местных органов Министерства внутренних дел, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что если перевозчик по каким-либо причинам не сможет получить разрешение на въезд, то пассажиров как раз будут пересаживать в резервные виды транспорта и довозить до места назначения.