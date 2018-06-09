2018-06-09T22:18:12+03:00
Происшествия

Суд арестовал маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково

Рецидивист останется за решеткой до 8 августа
Алена МАРТЫНОВА
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Маньяк напал с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково.Камера видеонаблюдения запечатлела момент за секунду до нападения. Автор: Следственный комитет on Twitter

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Вечером 9 июня Никулинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на 2 месяца Виталия Косячкина. Он подозревается в совершенном накануне покушении на убийство 11-летней девочки на западе столицы.

Как сообщил гособвинитель, Косячкин пытался скрыться от правосудия. И действительно, как рассказал "КП" ранее информированный источник, мужчина на рейсовом автобусе пытался уехать в Нижний Новгород. Когда в ходе поисковой операции транспорт был остановлен сотрудниками ГИБДД, полицейские обратили внимание на нервного пассажира, к тому же подозрительно схожего с фотороботом маньяка. При себе у подозреваемого был обнаружен нож, которым он исполосовал девочку - как пояснил задержанный, оружие он носит с собой всегда "на всякий случай".

В зале суда Виталий Косячкин заявил, что полностью признает свою вину. Прокурор в свою очередь отметила, что у мужчины есть непогашенная судимость. В ответ подозреваемый признался, что в 1994 году был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода. По неофициальным данным, его судили за дезертирство.

Однако, это не самое страшное в биографии нападашего. В середине девяностых Виталий Косячкин был осужден за изнасилование и убийство, в местах лишения свободы провел 17 лет. После освобождения перебрался в столицу, работал в автосервисе, проживал в Очаково недалеко от места нападения. По словам нападавшего, он хотел украсть у школьницы телефон - поэтому вошел за ребенком в подъезд и ударил ножом в область груди. К счастью, пострадавшая выжила и уже пришла в себя после опарации.

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- Внешность и походка – очень похожи. Почерк – не похож. Убийца Марии Гликиной все же душитель и насильник. А Виталий Косячкин напал с ножом на ребенка (подробности).

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