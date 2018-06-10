2018-06-10T16:35:27+03:00
Общество

В Москве все трамваи начнут работать без турникетов с 16 июня

Теперь пассажиры смогут входить в любую дверь
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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А как же оплачивать проезд? Внутри с помощью валидаторовА как же оплачивать проезд? Внутри с помощью валидаторовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бестурникетный режим начнет действовать во всех московских трамваях. Уже с 16 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%, - написал в соцсетях столичный мэр.

Напомним, что бестурникетный режим постепенно внедрять в трамваях Москвы начали с 2017 года, чтобы сделать посадку более быстрой и удобной. Пассажиры смогут без очередей заходить в салон через все двери. А как же оплачивать проезд? Внутри с помощью валидаторов. Бестурникетный режим, по данным специалистов, позволяет экономить пассажирам в пути до 15 минут.

В конце марта к бестурникетной системе присоединились трамваи на 12 маршрутах в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе города. Конечно, есть и предположение, что москвичи начнут ездить "зайцами" (не оплачивая проезд), но и об этом столичные власти подумали - в бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

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