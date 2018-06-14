Станцию метро «Проспект мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрам

СЕГОДНЯ 12:25 2018-06-14T12:25:47+03:00

Пока кольцевая ветка будет работать только на выход, пассажиры смогут воспользоваться радиальной

Изменить размер текста: A A

Кольцевую станцию «Проспект мира» московского метро закроют в пятницу, 15 июня. Это будет связано с проведение праздника Ураза‐байрам. При этом пассажиры смогут пользоваться станцией, она будет закрыта только на вход, а вот выйти или перейти на радиальную ветку можно будет беспрепятственно.

«15 июня, в день празднования Ураза-байрам с 5:30 утра на несколько часов закроется на вход станция «Проспект Мира» Кольцевой линии. Прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии», — цитирует сообщение пресс-службы метрополитена телеканал «360».

Добавим, что радиальная станция «Проспект мира» будет работать по расписанию.

Такие изменения в работе подземки связаны с тем, что именно у кольцевой станции расположена Московская соборная мечеть. Предполагается, что, в основном, верующие будут пользоваться именно этим вестибюлем во время праздника, передает сайт телеканала «Звезда».