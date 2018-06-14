2018-06-14T12:53:13+03:00
Москва

Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами пациентов

Медики смогут выписывать рецепты онлайн и удаленно записывать пациентов к профильным специалистам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Столичным врачам выдадут планшетыСтоличным врачам выдадут планшетыФото: RUSSIAN LOOK
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Столичным врачам, которые выезжают на дом к пациентам, начали выдавать планшеты. До конца текущего года гаджеты должны появиться у всех докторов, которые ходят по вызовам.

Отмечается, что сейчас врачи видят в планшете только жалобы, которые больной озвучил во время вызова. Однако вскоре планируется расширить функционал устройств. Вскоре медикам станет удаленно доступна электронная карта пациента. Кроме того специалисты получат возможность записывать больных к профильным доктороам, «формировать» назначения, а также оформлять больничные и выписывать рецепты, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

«Пилотный проект по оснащению врачей планшетными компьютерами проходил в детской городской поликлинике № 110 и диагностическом центре № 3 и был признан успешным. Мы планируем, что до конца года устройства будут выданы всем врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому», - цитирует руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна телеканал «360».

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