2018-06-14T19:34:01+03:00
Общество

Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы

Для артиста это не первая попытка стать мэром столицы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы. Фото: официальный сайт группы "Коррозия металла"Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы. Фото: официальный сайт группы "Коррозия металла"
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Лидер российской рок-группы "Коррозия металла" выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, в 2013 году уже пробовал принять участие в выборах, но допущен до них так и не был. Попытать удачу он решил и в этом году.

- Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока", музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла", самовыдвижение, - цитирует слова члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута ТАСС.

Всего документы на участие в выборах подали 14 человек. Им предстоит заручиться поддержкой не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а Пауку нужно собрать в виде поддержки 36 тысяч избирателей. Напомним, что сами выборы пройдут 9 сентября.

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