2018-06-14T19:51:11+03:00
Общество

В четверг 14 июня в Москве открылась IKEA нового формата

Заместитель генерального директора компании в России сообщил, что планируется открыть 5-7 таких магазинов
Александра БУРОВА
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IKEA может открыть в России 5-7 магазинов малого формата в ближайшее времяIKEA может открыть в России 5-7 магазинов малого формата в ближайшее времяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На открытии пилотной версии магазина в торговом центре «Авиапарк» замдиректора сети IKEA Герхард Моритц сообщил, что если опыт, который получит компания от данного формата, будет положительным, то в ближайшем будущем откроется ещё 5-7 магазинов такого формата, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

Новый формат совмещает в себе дизайн-студию кухонь и гардеробов и пункт приёма заказов на дом. Площадь таких торговых точек будет меньше, от 300 кв. метров.

Также сообщается, что в интересах магазина сейчас учесть потребительские предпочтения россиян. Ведь многие жители страны просто не могут тратить своё время на то, чтобы так долго добираться до IKEA. Кроме того, Моритц добавил, что торговая марка хочет сделать доступные цены не только для ограниченного круга людей, но для многих, - приводит его слова информационное агентство РИА Новости.

На сегодняшний день у розничной сети магазинов IKEA есть три магазина с внешней стороны МКАД и один магазин малого формата открылся на северо-западе столицы.

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