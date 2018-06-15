Температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов
В предстоящие выходные 16 и 17 июня жители столицы, уставшие от холодной погоды, наконец-то вспомнят о том, как должно выглядеть настоящее лето. Синоптики погодного центра "Фобос" прогнозируют значительное потепление до +26 градусов. Также, они утверждают, что в пятницу Москва окажется в самом центре антициклона, что приведёт к безоблачной и спокойной погоде и к возвращению температуры воздуха в многолетнюю норму.
- Уже сегодня (15 июня) температурный фон вернется в свое климатическое русло. В субботу-воскресенье скандинавский антициклон продолжит усиливать свои позиции. На небе будет ни облачка, солнце, ветер практически штилевой, — заявил специалист погодного центра Евгений Тишковец информационному агенству РИА Новости.
Напомним, что ранее Гидрометцентр сообщал о серьёзном похолодании в центральй России, вплоть до заморозков.