На Павелецкой набережной в Москве загорелся бизнес-центр

СЕГОДНЯ 19:52 2018-06-15T19:52:25+03:00

По словам очевидцев, из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 100 сотрудников. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 100 сотрудников эвакуировались еще до приезда пожарных

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Вечером пятницы на Павелецкой набережной в Москве произошел пожар в двухэтажном бизнес-центре.

- Звонок о ЧП поступил к нам в 17.02, - рассказал "Комсомольской правде" оперативный дежурный ГУ МЧС по Москве. - На втором этаже административно-производственного здания загорелось складское помещение. Люди, находившиеся там, смогли выйти еще до приезда пожарных. В 18.14 возгорание было полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Это рядовое ЧП, категория повышенной сложности ему не присваивалась.

По словам очевидцев, из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 100 сотрудников. По данным из открытых источников, по адресу Павелецкая набережная дом 2 строение 12 находится бизнес- центр Loft Ville.