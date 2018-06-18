В парке «Сокольники» введут скидки для фанатов ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:08 2018-06-18T12:08:19+03:00

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Парк "Сокольники" предоставит болельщикам чемпионата мира по футболу скидки на посещение своих музеев и экспозиций. Купить билет на 30-50% дешевле можно, предъявив на кассе паспорт болельщика.

Акция будет распространяться на посещение Большого розария, орнитария и музея пинбола. При этом скидки будут действовать строго до конца чемпионата — 15 июля.

Кроме того на все время турника болельщики смогут бесплатно посетить Современный музей каллиграфии. Для остальных посетителей цена входного билета останется прежней и составит 200 рублей с человека, передает телеканал "360".

Напомним, ранее сообщалось, что скидки по паспорту болельщика москвичи и гости города могут получить в в кафе Парка Горького, "Музеона" и "Зарядья". 10-процентная скидка будет действовать в дни матчей, проходящих на стадионе "Лужники", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.