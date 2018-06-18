2018-06-18T12:08:19+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В парке «Сокольники» введут скидки для фанатов ЧМ-2018

Получить бонус можно по паспорту болельщика
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Для болельщиков ЧМ-2018 с столичных парках сделают скидкиДля болельщиков ЧМ-2018 с столичных парках сделают скидкиФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Парк "Сокольники" предоставит болельщикам чемпионата мира по футболу скидки на посещение своих музеев и экспозиций. Купить билет на 30-50% дешевле можно, предъявив на кассе паспорт болельщика.

Акция будет распространяться на посещение Большого розария, орнитария и музея пинбола. При этом скидки будут действовать строго до конца чемпионата — 15 июля.

Кроме того на все время турника болельщики смогут бесплатно посетить Современный музей каллиграфии. Для остальных посетителей цена входного билета останется прежней и составит 200 рублей с человека, передает телеканал "360".

Напомним, ранее сообщалось, что скидки по паспорту болельщика москвичи и гости города могут получить в в кафе Парка Горького, "Музеона" и "Зарядья". 10-процентная скидка будет действовать в дни матчей, проходящих на стадионе "Лужники", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Через улицу Наметкина построят новый подземный пешеходный переход
В Новослободском парке откроются фитнес-станция и музыкальный сад
В Москве ожидается похолодание в конце недели
На Павелецкой набережной в Москве загорелся бизнес-центр
В Москве рост ипотеки в годовом выражении составил 81%
В Москве более чем вдвое сократилось количество брошенных автомобилей
Температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов
Из расселяемых пятиэтажек на северо-востоке на переезд согласились уже более половины жильцов
В четверг 14 июня в Москве открылась IKEA нового формата
Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы
В Мосводоканале появилась водолазная служба
Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами пациентов
Станцию метро «Проспект мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрам
Столичным врачам начали выдавать планшеты
Собянин передал ГИББД Москвы 30 электромо­тоциклов