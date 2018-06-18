2018-06-18T14:39:23+03:00
Общество

В Москве одновременно откроют семь новых станций метро

Событие запланировано на конец августа
Александра БУРОВА
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Семь новых станций метро одновременно откроются в Москве впервые за 20 летСемь новых станций метро одновременно откроются в Москве впервые за 20 летФото: Алиса ТИТКО
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Впервые за 20 лет в столице одновременно откроют 7 станций метрополитена.

Участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовка" планируется открыть для пассажиров в конце августа- начале сентября 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Этот участок находится в высокой степени готовности, например, 2 станции "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" уже передают эксплуатирующим службам метро для проведения инженерных испытаний и обката.

Основной сложностью данного участка является его протяжённость (14 км) и большое колличество станций. Планируется открыть "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовку".

Напомним, что Минтранс разрабатывает новую редакцию проекта типовых правил пользования метрополитеном. В поправках планируется разрешить фото- и видеосъёмку.

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