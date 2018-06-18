В Москве одновременно откроют семь новых станций метро
Впервые за 20 лет в столице одновременно откроют 7 станций метрополитена.
Участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовка" планируется открыть для пассажиров в конце августа- начале сентября 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Этот участок находится в высокой степени готовности, например, 2 станции "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" уже передают эксплуатирующим службам метро для проведения инженерных испытаний и обката.
Основной сложностью данного участка является его протяжённость (14 км) и большое колличество станций. Планируется открыть "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовку".
Напомним, что Минтранс разрабатывает новую редакцию проекта типовых правил пользования метрополитеном. В поправках планируется разрешить фото- и видеосъёмку.