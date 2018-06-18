Гендиректора компании, не платившего 3,8 млн руб зарплаты, осудят в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:52 2018-06-18T15:52:18+03:00

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Генеральный директор одной из строительных компаний предстанет перед судом в подмосковном Волоколамске. Мужчина обвиняется в том, что на протяжении пяти месяцев не платил работникам заработную плату и задолжал в общей сложности почти четыре миллиона рублей.

«С января 2016 по январь 2018 года обвиняемый из личной заинтересованности совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы 11 работникам на общую сумму более 3,8 миллиона рублей и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы одному работнику на 63 тысячи рублей», - цитирует сообщение пресс-службы областного СК интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следователи в кратчайшие сроки провели расследование, опросили потерпевших, изъяли и изучили документацию компании. После чего провели экономическую экспертизу обязали генерального директора погасить задолженность.

В настоящее время вся доказательная база передана в суд.