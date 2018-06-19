2018-06-19T11:23:18+03:00
Общество

На шести станциях МЦК появятся кинологи

Специалисты будут дежурить до конца ЧМ-2018
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На некоторых станциях МЦК начнут дежурить кинологиНа некоторых станциях МЦК начнут дежурить кинологиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Кинологи со служебными собаками начнут дежурить на шести самых востребованных у болельщиков ЧМ-2018 станция МЦК. В работе задействовали более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки.

Отмечается, что специалисты с собаками будут круглосуточно патрулировать станции Лужники, Деловой Центр, Зорге, Стрешнево, Кутузовская и Площадь Гагарина до самого завершения международного турнира.

К патрулированию станций Московского центрального кольца мы привлекли инструкторов с собаками из специализированного кинологического центра. Все собаки имеют достаточный опыт работы на транспорте и привлекались на дежурства, в том числе во время проведения Кубка конфедераций – 2017", – цитирует пресс-службу АО "МКЖД" сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что все четвероногие прошли специальное обучение. Они отличаются особым нюхом и острым зрением. Эти собаки обучены искать опасные и запрещенные законом вещества, пишет ФАН со ссылкой на портал мэра города.

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