В подмосковном ДТП погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 12:23 2018-06-19T12:23:46+03:00

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Жертвами крупной аварии в подмосковном Ступино стали не менее четырех человек. ДТП произошло минувшей ночью, в 23.30, на Транспортной улице.

Сообщается, что легковой автомобиль BMW на полном ходу врезался в припаркованную на обочине фуру Mercedes. В момент происшествия в легковушке находилось пять человек. Четверо из них получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. Еще один человек пострадал, однако врачам удалось спасти ему жизнь, он госпитализирован.

Отмечается, что во время аварии детей в машине не было, все погибшие и пострадавшие — совершеннолетние.

«В результате четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте, водитель был доставлен в реанимационное отделение Ступинской ЦРКБ», - цитирует сообщение главы местного управления «Мособлпожспаса» Игоря Тимофеева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением.