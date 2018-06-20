2018-06-20T12:28:30+03:00
Москва

В Москве в жару на дороги выйдет 5 тысяч поливомоечных машин

Орошать асфальт будут каждые два часа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В жару дороги Москвы будут поливать каждые два часаВ жару дороги Москвы будут поливать каждые два часаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В жаркую погоду коммунальные службы Москвы будут поливать дороги каждые два часа. Для этого в городе будут работать порядка пяти тысяч специализированных машин. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, соответствующие работы в городе уже ведутся. Регулярный полив дорожного покрытия в жаркую погоду необходим для того, чтобы предотвратить деформацию асфальта. Основное время работы поливомоечных машин на территории столицы — с 23:00 до 07:00.

«Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить», — цитирует Бирюкова телеканал «360».

Кроем того, заместитель мэра добавил, что при поливе струи воды направляются вверх. Таким образом охлаждается не только асфальт, но и воздух, передает сетевое издание m24.ru.

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