Первый рейс встретили в новом сегменте терминала Домодедово

СЕГОДНЯ 17:31 2018-06-20T17:31:27+03:00

Теперь пассажирам Домодедово нужно привыкать к обозначениям Т1 и Т2. Фото: пресс-служба Домодедово

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В Домодедово 20 июня открыли новый сегмент терминала Т2. Первыми обслужили пассажиров самолета авиакомпании-партнера AZUR air, которые прилетели из Антальи.

- С открытием нового сегмента терминала Домодедово пассажиры и перевозчики получают новую, прекрасную инфраструктуру, комфорт и современные условия для обслуживания в аэропорте, - отметил генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.

Теперь пассажирам Домодедово нужно привыкать к обозначениям Т1 и Т2. В аэропорте будет как бы два терминала (внутренние и муждународные рейсы), но под одной крышей.

Площадь новой галереи международных рейсов превышает 157 тысяч кв. метров, но в ближайшее время она увеличится до 500 тысяч кв. метров.

В новом сегменте терминала 7 этажей, два из которых находятся под землей. У прилетевших пассажиров будет возможность попасть сразу в здание, где находятся зоны выдачи багажа.

- Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета, - рассказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.