Первый рейс встретили в новом сегменте терминала Домодедово
В Домодедово 20 июня открыли новый сегмент терминала Т2. Первыми обслужили пассажиров самолета авиакомпании-партнера AZUR air, которые прилетели из Антальи.
- С открытием нового сегмента терминала Домодедово пассажиры и перевозчики получают новую, прекрасную инфраструктуру, комфорт и современные условия для обслуживания в аэропорте, - отметил генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.
Теперь пассажирам Домодедово нужно привыкать к обозначениям Т1 и Т2. В аэропорте будет как бы два терминала (внутренние и муждународные рейсы), но под одной крышей.
Площадь новой галереи международных рейсов превышает 157 тысяч кв. метров, но в ближайшее время она увеличится до 500 тысяч кв. метров.
В новом сегменте терминала 7 этажей, два из которых находятся под землей. У прилетевших пассажиров будет возможность попасть сразу в здание, где находятся зоны выдачи багажа.
- Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета, - рассказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.