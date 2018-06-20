Жилых домов в Москве станет в полтора раза больше

СЕГОДНЯ 18:38 2018-06-20T18:39:06+03:00

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В Москве могут увеличиться объемы строительства жилья в полтора раза. Об этом заявил Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства во время форума «Недвижимость в России». Изменения произойдут из-за программы реновации и признания апартаментов жильем.

Как отмечает Хуснуллин, в столице ежегодно строится около 8-9 миллионов квадратных метров недвижимости, среди которых около 3 миллионов – жилье, а от 200 до 500 тысяч – апартаменты. По его мнению, большую часть апартаментов могут признать жильем. Также он отмечает, что вместе с количеством жилых мест будет расти и инфрастуктура.

"Мы в первую очередь смотрим на транспортную логистику. Могу сказать, что, например, только вокруг большой кольцевой линии метро, которая строится полным ходом, можно построить порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости, из них порядка трёх — это жильё, вокруг МЦК также можно построить порядка шести миллионов, из них около двух миллионов — это жильё", - обратил внимание Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что сейчас жильё строится по программе реновации. Через год или два, по его словам, начнется дополнительно строительство от одного до двух миллионов квадратных метров.

«Если рынок будет будет держаться в коридоре 3,5-4 миллиона квадратных метров с апартаментами, от миллиона до двух — это будет реновация в разные годы. Это, в общем, 50% задачи по удвоению жилья выполнили», - сообщил заммэра.