2018-06-20T21:22:13+03:00
Общество

Водителей троллейбусов в Москве переучат для работы на новых электробусах

В прямом телеэфире мэр Москвы рассказывает, что ждет город в ближайшее время
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичейСергей Собянин отвечает на вопросы москвичейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее отправить свои сообщения на специальной странице сайта мэра Москвы (mos.ru). Кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-обращения. К письму можно было прикрепить фото- и видеофайлы.

Мэр начал эфир, сообщив, что смотрит матчи ЧМ-2018. «Несмотря на большой поток фанатов, город справляется с нагрузкой», - отметил Сергей Собянин. Затем сообщил, когда достроят станцию метро «Нижняя Масловка» около Савеловского вокзала. Вопросов о транспорте в этот раз было немало. В частности, один из них касался нового подвижного состава на городских маршрутах.

- В Мосгортрансе осталось 600 автобусов, которые не соответствуют стандарту Евро высокого класса, - сказал Сергей Собянин. - Мы докупаем новые автобусы, и в этом году все автобусы Мосгортранса будут соответствовать стандарту. Что касается новых электробусов, мы изменили правила с помощью федерального правительства. Теперь водители троллейбусов могут по упрощенной схеме могут переобучиться и переходить на электробусы.

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